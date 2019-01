Ancara avisa Trump que vai continuar a combater milícias curdas apoiadas pelos EUA

Por Lusa | 06:57

A Turquia afirmou hoje que vai continuar a combater as milícias curdas apoiadas por Washington, apesar da ameaça do Presidente dos EUA, que afirmou no domingo que a economia turca será arrasada se houver um ataque aos curdos.

"Não há diferença entre o Daesh, PKK (movimento separatista dos curdos turcos), PYD (maior grupo curdo na Síria), YPG (milícias curdas sírias). Continuaremos a lutar contra todos eles", escreveu na rede social Twitter, o porta-voz da presidência da Turquia, Ibrahim Kalin, numa resposta direta ao Presidente norte-americano.

"Senhor Donald Trump, os terroristas não podem ser seus parceiros e aliados. A Turquia espera que os EUA honrem a nossa parceria estratégica e não quer que ela seja ensombrada pela propaganda terrorista", acrescentou Ibrahim Kalin.