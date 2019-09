Ancine suspende apoio a realizadores brasileiros para irem a festivais Queer e DocLisboa

A Agência Nacional do Cinema do Brasil (Ancine) suspendeu o apoio financeiro à participação de realizadores brasileiros em festivais estrangeiros, incluindo os portugueses Queer Lisboa e DocLisboa, revelaram à agência Lusa os diretores de ambos.

No caso do Queer Lisboa, João Ferreira explicou à Lusa que a Ancine voltou atrás no apoio financeiro para custear as despesas de deslocação a Portugal dos realizadores Armando Praça e Diego Paulino, que têm respetivamente em competição os filmes "Greta" e "Negrum3".

"É um controlo sobre os conteúdos [do cinema brasileiro] e isso é assustador", lamentou João Ferreira, garantindo, que, apesar do corte financeiro, os dois realizadores estão a angariar verbas e marcarão presença no festival, que começa na sexta-feira.