André Letria e o livro ilustrado "A Guerra" como exercício de memória

O autor André Letria recebe no domingo o Prémio Nacional de Ilustração com o livro "A Guerra", que relembra ao leitor a importância da memória contra totalitarismos, sede controlo e de poder, disse em entrevista à agência Lusa.

"A Guerra", editado em 2018 com texto de José Jorge Letria, soma uma série de prémios e distinções internacionais, às quais se junta o Prémio Nacional de Ilustração, que André Letria ganha pela segunda vez.

O livro tomou-lhe três anos de trabalho, ainda que com interrupções, porque o tempo criativo dedicado à ilustração e ao desenho é repartido com a edição, no projeto editorial Pato Lógico, fundado em 2009, em Lisboa.