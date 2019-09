Angola admite lançamento extraordinário de concessões petrolíferas

O Governo angolano admite vir a lançar concessões petrolíferas extraordinárias, desde que "devidamente fundamentadas" disse hoje o ministro dos Petróleos, reafirmando o compromisso do executivo com o aumento da produção de hidrocarbonetos.

Diamantino Pedro Azevedo, que falava em Luanda na abertura da licitação das concessões petrolíferas das bacias de Benguela e do Namibe, assinalou que a estratégia governamental para o setor prevê a possibilidade de "lançar extraordinariamente" licitações não constantes do calendário previamente definido.

Terão de ser "devidamente fundamentadas e aprovadas pelo departamento ministerial responsável pelo setor dos petróleos", acrescentou o governante, no primeiro de quatro 'roadshows' que Angola está a promover para apresentar aos investidores os blocos petrolíferos das bacias marítimas de Benguela e do Namibe, bem como o novo quadro jurídico-legal e as atividades inerentes ao processo de licitação.