Angola aumenta em 15% verbas para investimento público em 2019 para 3.055 MEuro

Por Lusa | 13:23

O Governo angolano prevê aumentar em 15% o investimento público em 2019, segundo a proposta de Orçamento Geral do Estado (OGE), que reserva 1,079 biliões de kwanzas (3.055 milhões de euros) para o efeito.

De acordo com o documento, consultado pela Lusa, esta parcela, relativa à aquisição de bens de capital fixo -- ou investimento -- compara com os 934.270 milhões de kwanzas (2.645 milhões de euros) da mesma rubrica do OGE de 2018.

Contudo, desde a aprovação do Orçamento para este ano, o kwanza já desvalorizou mais de 40% face ao euro e ao dólar.