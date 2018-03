Angola aumenta produção de petróleo em 17.100 barris por dia em fevereiro - OPEP

Por Lusa | 11:31

A produção petrolífera angolana aumentou em fevereiro, face ao mês anterior, em 17.100 barris por dia, aproximando-se da Nigéria, que iniciou 2018 no topo dos produtores africanos, segundo a Organização de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

De acordo com o último relatório mensal daquela organização, relativo a fevereiro e consultado hoje pela Lusa, Angola atingiu no segundo mês do ano uma produção diária média de 1,613 milhões de barris de crude (após revisão da OPEP ao relatório de janeiro), com dados baseados em fontes secundárias.

Com este registo, em volume produzido, Angola continua atrás da Nigéria, país que viu a sua produção igualmente aumentar em fevereiro, em 24.900 barris diários, para uma média de 1,806 milhões de barris por dia, de acordo com os mesmos dados da OPEP, igualmente com base numa revisão aos de janeiro.