Angola continua no 45.º lugar do Índice Ibrahim de Boa Governação Africana 2018

Por Lusa | 00:00

Angola manteve o 45º. lugar no Índice Ibrahim de Boa Governação Africana 2018, mas é um dos sete entre 54 países que mostra "sinais preocupantes" na avaliação à governação, foi hoje divulgado.

Angola recebeu uma pontuação de 38,3 pontos numa escala de 100, uma descida relativamente aos 39,4 pontos no índice do ano passado, mantendo-se no grupo dos 10 países com pior classificação.

Apesar de a tendência dos últimos 10 anos continuar positiva, Angola registou deteriorações significativas nas categorias de Desenvolvimento Humano e de Desenvolvimento Económico Sustentável e um declínio ligeiro na categoria de Segurança e Estado de Direito.