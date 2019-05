Angola e Portugal iniciam contactos para honrar soldados portugueses mortos na guerra colonial

Os governos angolano e português iniciaram hoje contactos para honrar os soldados portugueses que morreram em território angolano durante a guerra colonial e que "não foram devidamente reconhecidos", informou hoje o ministro da Defesa português, João Gomes Cravinho.

O governante português, que se encontra em Luanda para uma visita de três dias, no âmbito da sua participação na 19.ª reunião de ministros da Defesa da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), foi hoje recebido pelo ministro angolano dos Antigos Combatentes e Veteranos da Pátria, João Ernesto "Liberdade".

À saída do encontro, João Gomes Cravinho referiu que não há ideia do número de soldados portugueses tombados em Angola, salientando que o objetivo "não é o de distinguir entre portugueses e angolanos", mas, sim, "honrar aqueles que morreram no cumprimento dos seus deveres".