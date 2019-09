Angola é um dos países que mais melhorou no Índice de Risco e Recompensa - Consultoras

Angola é um dos países que mais melhorou no Índice que mede os Riscos e Recompensas em África, feito pelas consultoras Risk Controls e Capital Economics, apesar de preverem uma recessão de 0,5% este ano.

"Angola é um dos países com melhor desempenho nesta edição do Índice, analisando o melhoramento nos valores face à última edição", lê-se no relatório que apresenta os resultados deste Índice, que vai na sua quarta edição.

"A ambiciosa agenda reformista lançada pelo Presidente João Lourenço desde a sua tomada de posse, em setembro de 2017, motivou esta melhoria", acrescenta-se no relatório, que aponta as reformas orçamentais, monetárias e regulamentares, acompanhadas por "mudanças estruturas significativas que desafiaram os interesses instalados e introduziram um importante grua de supervisão na governação económica".