Angola entra na zona de comércio livre da SADC e na ZLEC este ano

O secretário de Estado da Economia de Angola disse hoje que o país vai este ano abrir negociações para entrar no mercado comum da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) e na Zona de Livre Comércio Africana.

Em entrevista à agência Lusa no dia em que participa no Fórum Portugal-SADC, em Carcavelos, Sérgio dos Santos disse que Angola "vai este ano juntar-se formalmente à zona de comércio livre da SADC, apresentando, no segundo semestre, uma proposta de desarmamento pautal que fará com que 85% dos bens e serviços importados passem a ter uma quota zero em termos de barreira tarifária".

A ideia, acrescentou, passa por uma adesão faseada não só a esta zona, mas também à zona de comércio tripartida e à Zona de Livre Comércio Africana (African Free Trade Agreement).