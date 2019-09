Angola mudou o paradigma, mas diversificação demora tempo - empresários

O presidente da Câmara de Comércio e Indústria Portugal-Angola (CCIPA) disse hoje à Lusa que há uma "alteração de paradigma" em Angola, mas alertou que a diversificação económica é um processo que demora tempo.

"Há uma ambição de tornar Angola um país muito atrativo para os investidores estrangeiros, e isso passou não só por alterações legislativas, mas também pelo Governo ter 'arregaçado as mangas", não hesitando em viajar para vários países dizendo aos investidores para acreditarem em Angola, no futuro de Angola, e que vão ter muitas oportunidades", vincou João Traça em entrevista à Lusa a propósito dos dois anos de mandato de João Lourenço na presidência.

"É claramente uma alteração de paradigma na intensidade das iniciativas para atrair investidores", apontou o advogado, salientando que mesmo ao nível das relações entre os estodos português e angolano há medidas concretas para além do novo ciclo político inaugurado com as visitas de Marcelo Rebelo de Sousa a Angola e de João Lourenço a Portugal.