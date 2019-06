Angola no roteiro da visita do príncipe Harry a África no outono

O príncipe Harry, duque de Sussex, vai visitar Angola este outono, no âmbito de uma viagem em família com a mulher e filho recém-nascido em África, anunciou hoje através da rede social Instagram.

"O Ministério dos Negócios Estrangeiros pediu [ao príncipe] uma visita à África do Sul, bem como a visita do duque ao Malaui e Angola. Sua Alteza também vai fazer uma curta visita de trabalho ao Botsuana no caminho para os outros países", revelou.

Harry será acompanhado pela mulher, Meghan Markle, e o filho, Archie Harrison, nascido a 03 de maio, não tendo sido divulgadas as datas em concreto.