Angola quer mais investimento privado e diversificação no comércio com a China -- ministro do Comércio

O ministro do Comércio angolano afirmou hoje que espera mais investimento privado chinês no seu país, visando alterar o paradigma de excesso de intervenção estatal que tem dominado as relações comerciais entre Angola e China.

"Viemos aqui demonstrar que, agora, é de facto ao setor privado a quem compete puxar a economia para a frente", disse Joffre Van-Dúnem, à agência Lusa, em Changsha, no centro da China, onde participa na primeira Exposição Económica e Comercial China/África.

"O Estado vai apenas regular, mas neste novo paradigma não intervém diretamente no setor económico", assegurou.