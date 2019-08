Angola realiza este mês primeiro 'roadshow' para atribuição de direitos mineiros

O primeiro 'roadshow', no âmbito do primeiro concurso público para a atribuição de direitos mineiros para a prospeção e exploração de diamantes, ferro e fosfato, acontece no dia 27 deste mês em Luanda, anunciou hoje o Governo.

A informação foi hoje avançada pelo ministro dos Recursos Minerais e Petróleos de Angola, Diamantino de Azevedo, no final da cerimónia de abertura das II Jornadas Técnico-Científicas promovidas pela Associação Angolana de Mulheres em Geociências.

Questionado pela Lusa sobre se há já uma data para o anúncio do concurso público para a atribuição de direitos mineiros, Diamantino de Azevedo respondeu que "está em preparação o processo todo do concurso", salientando ainda que "há peças que devem ser preparadas".