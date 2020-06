Angola tem dois novos casos de Coronavírus. Total aumenta para 140 infetados

Angola registou dois novos casos positivos de covid-19, totalizando 140 infeções pelo novo coronavírus, das quais seis óbitos e 61 recuperados, informou hoje o secretário Estado para a Saúde Pública.

Franco Mufinda, no balanço da situação epidemiológica da covid-19 no país, disse que as duas infeções são importadas da Rússia, estando já os doentes, angolanos, de 21 e 25 anos, a receber assistência no Centro de Tratamento da Zona Económica Especial, em Viana.

O governante angolano frisou que o país tem por agora um total de 140 casos positivos para o novo coronavírus, seis óbitos, 61 recuperados, 73 casos ativos e 75 casos de transmissão local.

O laboratório tem um acumulativo de 14.641 amostras colhidas até à data, sendo 140 positivas, 13.757 negativas e 743 em processamento.

Em quarentena institucional estão 517 pessoas, em todo o país, tendo sido investigados 460 casos suspeitos.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 430 mil mortos e infetou mais de 7,7 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em África, há 6.244 mortos confirmados e mais de 232 mil infetados em 54 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia no continente.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.

NME // LFS

Lusa/Fim