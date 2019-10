Angola vive em "instabilidade" e precisa de mostrar que é um Estado de Direito -- Isabel dos Santos

A empresária angolana Isabel dos Santos afirmou à Lusa que o atual clima de "instabilidade" em Angola não é de confiança para os investidores e que é necessário assegurar que é um Estado de Direito "com separação de poderes".

"Estão a viver-se momentos difíceis, não há dúvida. Estamos a viver momentos de grandes dúvidas e o que é fundamental e importante é que se respeite o Estado de Direito. É muito importante que se respeitem as leis, é muito importante que não haja atropelos entre os três poderes, que as pessoas tenham confiança na Justiça", começou por explicar a empresária, filha do ex-chefe de Estado angolano, José Eduardo dos Santos.

Em entrevista à agência Lusa, à margem da visita que realizou a Cabo Verde nos últimos dias, a empresária mostrou-se preocupada com os vários casos judiciais, mediáticos, em curso ou em investigação atualmente em Angola, a generalidade envolvendo elementos próximos do anterior Presidente da República e já apelidados por alguma opinião pública, como a própria Isabel dos Santos reconheceu, como uma caça às bruxas.