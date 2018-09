Angola/PM: Volume das trocas comerciais com Portugal já mostra recuperação de Angola

Por Lusa | 05:00

O saldo das trocas comerciais de Portugal com Angola este ano deve manter-se positivo, mas só nos primeiros sete meses as vendas angolanas já ultrapassaram o total do ano passado, evidenciando a recuperação económica em curso.

De acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) português preparados para a Lusa, as vendas de Angola a Portugal entre janeiro e julho deste ano totalizaram mais de 600 milhões de euros, o que representa uma subida de 416% face aos 116,1 milhões de euros em bens vendidos por Angola a Portugal nos primeiros sete meses de 2017.

Olhando para a série longa, desde 2000, constata-se que as importações de Portugal a Angola atingiram, em 2007, apenas 10% do volume de compras feitas antes da queda dos preços do petróleo, a partir de 2014, e que as exportações portuguesas para Angola são pouco mais de metade do que eram antes da última crise petrolífera.