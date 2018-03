Anita paga milhares de euros a ex-empresária

Cantora perdeu batalha judicial contra Kamilla Fialho.

20:15

O processo judicial entre Anitta e a ex-empresária, Kamilla Fialho, está longe do fim. A cantora brasileira foi condenada a pagar uma quantia de três milhões de reais (aproximadamente 249 mil euros) após perder o segundo recurso no processo de quebra contratual.

Segundo o jornal Globo, a condenação foi atribuída pela 9ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que ordenou a transferência imediata da quantia, sob a pena da artista ver os seus bens arrestados.

O processo iniciou-se em 2014. Anitta é acusada pela produtora K2L, que emprega Kamilla Fialho, de não pagar a multa estipulada após a quebra do contrato.



Anitta começou a trabalhar com a produtora musical no início da sua carreira, mas decidiu interromper o contrato após o sucesso do hit "Show das Poderosas".

De acordo com Leonardo Gomes, advogado da empresária, o valor a transferir é apenas uma parte dos sete milhões de euros que Kamilla ambiciona somar no final do processo.