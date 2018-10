Duas modelos representam Portugal. Data do evento será anunciada em breve.

Por Rute Lourenço | 08:59

A data daquele que é considerado o desfile do ano ainda não foi anunciada oficialmente, mas segundo a imprensa internacional faltará menos de um mês para algumas das mulheres mais sexy do Mundo pisarem a passerelle. E a verdade é que os ‘anjos’ da Victoria’s Secret já receberam a convocatória para brilhar no evento, que este ano terá lugar em Nova Iorque.