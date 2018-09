Ano letivo: Flexibilidade 'não rima' com acesso ao superior - pais e diretores

Por Lusa | 09:50

Pais e diretores criticam o acesso ao ensino superior assente em exames, e desafiam os reitores a discutir a alteração do modelo que "faz refém" de uma prova de hora e meia o trabalho de três anos de secundário.

O 'sequestro' poderá tornar-se ainda mais evidente a partir deste ano letivo, uma vez que, antecipam os diretores, dificilmente o ensino secundário vai aderir à flexibilização curricular agora possível em todas as escolas do país, por medo de prejudicar as notas dos alunos nos exames que lhes garantem a entrada no ensino superior.

"Há muita competição no ensino secundário. O que interessa é brilhar naquela hora e meia de exame. Como o modelo de acesso ao ensino superior ainda é à base de exames, [o secundário] está refém deste modelo, alunos e professores trabalham só para os exames e não estão muito virados para este projeto que é bem interessante", disse à Lusa Filinto Lima, presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP).