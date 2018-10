Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Antes de casar com Kate, William fez-lhe uma promessa que mantém até hoje

Duque de Cambridge não quis que a nova vida de Middleton se tornasse um sacrifício.

18:51

Casar com o Príncipe William pode até parecer um conto de fadas, no entanto, para Kate Middleton, uma plebeia, isso envolveria sacrifícios, entre eles, deixar para trás a sua família.



Para evitar que a noiva carregasse esse peso, o duque de Cambridge fez-lhe uma promessa que mantém até aos dias de hoje.



William prometeu a Kate, antes do casamento, que a família Middleton seria aceite na família real e que, a então plebeia, jamais teria de deixar a sua família para trás.



Desde então os Middletons participaram em inúmeros eventos reais ao lado da rainha e tornaram-se "parte da família real britânica".



Katie Nicholl, jornalista da revista Vanity Fair, disse no documentário "Kate Middleton: Da classe trabalhadora a Windsor", que o príncipe garantiu que os Middleton seriam parte da família.