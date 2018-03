Antigo empregado de Pablo Escobar, 'Popeye', faz sucesso como 'youtuber'

Por Lusa | 08:55

A história do narcotraficante colombiano Pablo Escobar é sucesso em séries de televisão, mas também na internet, através do testemunho do antigo assassino a solto 'Popeye', que faz sucesso como 'youtuber' e possui mais de 585 mil seguidores.

Líder dos assassinos de Escobar, John Jairo Velásquez, conhecido como 'Popeye', foi condenado em 1989, acusado de participar no homicídio do então candidato à Presidência, Luís Carlos Galán. Em entrevistas aos 'media' colombianos, no entanto, afirmou ter matado 300 pessoas, e ordenado a morte de outras 3.000, crimes pelos quais nunca respondeu.

Foi solto após cumprir 23 anos e três meses de pena, em 2014, aos 52 anos. Publicou o seu primeiro vídeo na plataforma YouTube em agosto de 2015, com uma entrevista sobre a fuga da prisão do traficante mexicano Chapo Guzmán.