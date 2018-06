Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Antigo hospital de São Marcos renasce como unidade hoteleira

Localizado no centro histórico, o Vila Galé Collection Braga é composto por 123 quartos e suites.

Por Nelson Rodrigues

O antigo hospital de São Marcos estava desocupado desde 2011. Considerado imóvel de interesse público, o edifício, datado de 1508 e pertencente à Santa Casa da Misericórdia de Braga, foi entretanto requalificado e passou a pertencer ao grupo Vila Galé, que o transformou num hotel.



Localizado no centro histórico, e junto dos principais pontos turísticos, o Vila Galé Collection Braga é composto por três blocos: o palácio D. Diogo Sousa; o edifício D. Frei Caetano Brandão e o D. Frei Bartolomeu dos Mártires.



É um quatro estrelas e conta com 123 quartos e suites, dois restaurantes, bar, adega, piscinas exteriores e interiores para adultos e crianças, spa, ginásio e salas de massagens.



A unidade hoteleira tem ainda disponível um espaço dedicado à inovação, com experiências de realidade virtual 4K e com hologramas. Este novo espaço resulta de um investimento de 8 milhões de euros e criou 50 postos de trabalho.



O hotel respeitou a vertente histórica e arquitetónica do edifício, construído no local onde existia, no século XVI, uma ermida dedicada a São Marcos - assim como uma albergaria e um convento templário. Os tetos abobadados originais do edifício foram mantidos, numa conjugação entre o tradicional e o moderno.



O tema do hotel são os arcebispos e a fundação de Portugal.