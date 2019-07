Antigo juiz do Supremo Tribunal dos EUA John Paul Stevens morre aos 99 anos

O antigo juiz do Supremo Tribunal dos Estados Unidos John Paul Stevens, que ocupou aquela função durante 35 anos, morreu esta terça-feira com 99 anos em Fort Lauderdale, Florida, após sofrer um derrame cerebral.

Nomeado pelo Partido Republicano, emergiu inesperadamente como líder liberal no Supremo Tribunal, defendendo a liberdade e a dignidade individual, tendo recentemente voltado a surpreender muitos quando se manifestou contra a confirmação do juiz Brett Kavanaugh, sobre quem pendiam alegações de agressões sexuais.

Ao longo dos anos, destacam-se as posições assumidas para limitar a pena de morte, para silenciar as orações instituídas nas escolas, para garantir direitos dos homossexuais, para promover a igualdade racial e preservar a legalidade do aborto.