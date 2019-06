Antigo militar reitera envolvimento de ex-PM Patrice Trovoada em golpe de Estado de 2003 em São Tomé

O antigo militar são-tomense 'Peter' Lopes reafirmou hoje, no parlamento, que o antigo primeiro-ministro Patrice Trovoada deu instruções para assassinar três antigos dirigentes do país no golpe de Estado de 2003.

"Eu repito o mesmo que disse no vídeo, confirmo que sim, é verdade que Patrice Emeri Trovoada mandou matar esses três dirigentes", disse o antigo militar do extinto 'Batalhão Búfalo' sul-africano, ouvido hoje na comissão parlamentar de inquérito constituída para apurar .

Plácido 'Peter' Lopes desafiou as autoridades a "trazerem" Patrice Trovoada para São Tomé e Príncipe para o desmentir.