António Costa apela a portugueses para visitarem o "outro Algarve"

O secretário-geral do PS fez hoje um apelo ao país para visitar o "outro Algarve" e conhecer a Estrada Nacional 2 (N2) entre São Brás de Alportel e Almodôvar, como forma de valorizar o interior e o património natural e cultural.

António Costa fez este apelo ao falar aos jornalistas no miradouro da serra do Caldeirão, no concelho de Loulé (distrito de Faro), onde a comitiva do também primeiro-ministro parou no âmbito de uma visita à N2, que se iniciou em Faro, passou por São Brás de Alportel e vai seguir durante os próximos dias noutras zonas do país para dar a conhecer e valorizar o interior.

"O primeiro objetivo é voltarmos a ver um país que tem ficado escondido pelas autoestradas e ver o seu enorme potencial, a partir dos recursos naturais que tem -- começámos por ver as termas em Chaves --, aquilo que são as suas produções naturais, culturais e as suas riquezas paisagísticas", afirmou o líder do PS.