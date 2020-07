António Costa afasta Bloco Central e deixa ‘recado’ à geringonça: "Vão-nos deixando sozinhos"

António Costa falou este sábado na abertura da reunião da Comissão Nacional do PS, num discurso em que afastou a ideia de um Bloco Central PS/PSD.



O secretário gerla do PS referiu-se às negociações do Orçamento Suplementar para 2020, criticando "os joguinhos políticos à esquerda e à direita".

O secretário-greal do Partido Socialista começou por sublinhar que "ficou claro" a austeridade não é como "que podemos recuperar desta crise" e que a atual pandemia de coronavírus "demonstrou bem a importância do nosso modelo social".

"A guerra não está ganha e enquanto não houver vacina ou tratamento, continua a ser ameaça ou um risco", admitiu António Costa.

"Não é o momento para calculismos políticos, é o momento para estarmos focados no que é essencial", disse costa, enumerando que é necessário continuar a manter a pandemia controlada, ter capacidade de continuar a proteger o emprego e o rendimento das famílias e preparar a recuperação social e económica de Portugal .

Costa partiu depois para as críticas à oposição. "Alguns estão à espera que nos desgaste para nas autárquicas poderem por em causa a estabilidade. Outros vão-nos deixando sozinhos à espera que nos juntemos à direita, para depois nos acusarem de governar à direira. Nós sabemos de nós.", afirmou o primeiro-ministro, deixando um claro recado ao BE e ao PCP, com quem o PS 'montou' a geringonça.

"Não vamos fugir da crise, vamos enfrentá-la e vencê-la. Não podemos trair a confiança dos portugueses", reforçou.

António Costa afastou a ideia de um Bloco Central: "Não mudei de ideia. Bloco Central não é a solução para a governação do País".