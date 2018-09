Primeiro-ministro mostra-se divertido com os noivos em enlace.

Por Daniela Vilar Santos | 01:32

O primeiro-ministro António Costa viu o filho Pedro, de 27 anos, casar-se, no último sábado, com a advogada Sara Rocha, de 25, em Lisboa. Acompanhado pela mulher, Fernanda Tadeu, o chefe do Governo mostrou-se bastante animado junto dos convidados.