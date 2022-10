António Costa diz que aumentos salariais da Função Pública são "continuação de um caminho que começámos em 2016"

O primeiro-ministro, António Costa, deu a conhecer o acordo feito com as estruturas sindicais da função pública da UGT, a Fesap e o STE, esta segunda-feira, no Palácio da Foz, em Lisboa.António Costa explicou as mudanças nas carreiras gerais da Administração Pública: técnico superior, assistente técnico e assistente operacional.

No caso dos técnicos superiores, o salto adicional em cerca de 52 euros (totalizando um aumento salarial de 104 euros), será aplicado já a partir de 2023 aos trabalhadores da 3.ª à 14.ª posição remuneratória, à semelhança do que foi feito este ano com os técnicos superiores da 1.ª e 2.ª posições.

O acordo contempla, ainda, uma subida adicional de cerca de 52 euros, em 2023, para os assistentes técnicos, o que "representa um aumento médio de 10,7% das remunerações" destes trabalhadores no próximo ano, acrescenta o gabinete.

Quanto à carreira de assistente operacional, o primeiro-ministro explicou que haverá uma diferenciação da carreira consoante a antiguidade, "com início em 2023", ou seja os assistentes operacionais terão assim uma subida de um nível os trabalhadores com 15 anos de serviço (aumento de 52 euros), e dois níveis os trabalhadores com 30 anos de serviço (aumento de 104 euros).

No acordo fica também estipulada a "implementação de regra de acumulação de pontos sobrantes do sistema de avaliação de desempenho, para efeitos de alteração do posicionamento remuneratório" com início no ciclo avaliativo de 2021/22.



Primeiro-ministro referiu, também, que é a "continuação de um caminho que começámos em 2016" e que "devemos procurar sempre a estrada para que seja possível continuar a caminhar, mas temos de dar o passo com segurança suficiente para que o passo não seja maior do que a perna"



O chefe do Governo concluiu que "temos de valorizar e motivar os trabalhadores da Administração Pública porque são estes trabalhadores que estão a servir os cidadãos" e os portugueses "merecem que os funcionários públicos os sirvam bem".