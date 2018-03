António Costa na capa da revista Cristina

Primeiro-ministro divide a capa que celebra o terceiro aniversário da publicação com a apresentadora da TVI.

O primeiro-ministro, António Costa, é o convidado da revista Cristina deste mês. A novidade foi dada por Cristina Ferreira nas redes sociais, onde deixou um agradecimento à disponibilidade do chefe de Governo.



"Aqui está. A capa de março que celebra o terceiro aniversário da Revista Cristina. É um orgulho ter o homem que decide os destinos do país, numa entrevista que pretende isso mesmo, conhecer o homem para além do cargo. Muito obrigada senhor primeiro-ministro", escreveu a apresentadora na publicação na rede social Facebook.



A revista chega às bancas esta quarta-feira.

Não é a primeira vez que um político aceita ser entrevistado pela apresentadora da TVI. No primeiro número, o protagonista da capa foi Marcelo Rebelo de Sousa - mas não como Presidente da República.Na altura, desempenhava o papel de comentador da mesma estação.