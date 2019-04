António Costa prevê crescimento em 2019 superior à média europeia

Por Lusa | 13:54

O primeiro-ministro, António Costa, afirmou hoje prever que durante este ano Portugal registe um crescimento superior à média europeia e que 2019 se torne o "terceiro ano consecutivo de convergência" do país desde a integração na União Europeia.

"As várias previsões económicas apontam para que em 2019 consigamos alcançar um terceiro ano consecutivo de convergência. (...) Estes três anos têm de ser anos que nos motivem para que possam, não ser a exceção, mas uma nova regra de convergência", apontou o primeiro-ministro à margem da terceira sessão da Convenção Nacional do Ensino Superior 2020-2030, que decorre hoje na Reitoria da Universidade do Porto.

Durante a sessão, António Costa frisou que a convergência só será possível e "sustentável" se for vencido o "mais grave défice ancestral da nossa sociedade", referindo-se à falta de conhecimento.