António Costa recebido com gritos de “luto nacional” durante deslocação a velório de Otelo Saraiva de Carvalho

O primeiro-ministro António Costa falou esta terça-feira sobre a morte de Otelo Saraiva de Carvalho.À chegada ao velório, o primeiro ministro foi recebido com gritos de "luto nacional".O primeiro-ministro reagiu à polémica decisão de não decretar luto nacional pela morte de Otelo Saraiva de Carvalho, que faleceu no passado domingo, relembrando que o "importante não é termos uma polémica sobre o tema, é ter a consideração pelo coronel".Recorde-se que o último militar a ter direito a luto nacional foi António de Spínola, por ter sido Presidente da República.O chefe do Governo sublinhou ainda que tem sido "inequívoco" a forma como o estratega tem sido homenageado."Tenho um especial carinho pelo Otelo", admitiu Costa aos jornalistas.