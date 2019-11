António Costa reduz comitiva do Governo no parlamento em debates quinzenais

O primeiro-ministro, António Costa, decidiu reduzir o número de membros do Governo presentes em debates quinzenais na Assembleia da República, medida que ficou estabelecida no último Conselho de Ministros.

Fonte do executivo disse à agência Lusa que nos debates quinzenais, a partir de agora, António Costa estará sempre acompanhado pelos quatro ministros de Estado (ou seus representantes em caso de impedimento de um deles), ou seja, por Pedro Siza Vieira, Augusto Santos Silva, Mariana Vieira da Silva e Mário Centeno.

Além dos quatro ministros de Estado, estarão no parlamento com António Costa o ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, que tem a pasta transversal da ação climática, assim como os secretários de Estado na dependência direta do líder do executivo, casos de Duarte Cordeiro (Assuntos Parlamentares) e Tiago Antunes (Adjunto).



Além deste grupo fixo, estarão na comitiva de António Costa na Assembleia da República, em debates quinzenais, os ministros da área do tema escolhido para debate, sendo que o tema que é escolhido alternadamente entre o primeiro-ministro e os partidos com representação parlamentar.



No debate de hoje, além de António Costa, estão presentes oito membros do seu executivo.