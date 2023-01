António Costa vinca que é preciso habitação adequada para atrair jovens para o interior

O primeiro-ministro vincou esta quarta-feira, no Fundão, que a habitação é uma das prioridades do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), desempenhando também um papel na atração e fixação de jovens para territórios de baixa densidade.

Após marcar presença na cerimónia de assinatura de um acordo que visa a construção e reabilitação de fogos para habitação acessível na Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela (CIMBSE), no Fundão, António Costa realçou a importância de as políticas de habitação previstas no PRR chegarem ao interior.

"Porque é que precisamos de habitação nova num território que perde população e onde há casas ao abandono?", questionava António Costa, reforçando o "paradoxo" já apresentado na sessão pelo presidente da Câmara do Fundão, Paulo Fernandes.