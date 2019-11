António Guterres pede mais cooperação internacional contra tráfico humano

O secretário-geral da ONU, António Guterres, pediu este domingo mais cooperação internacional para evitar tragédias como a dos 39 emigrantes, possivelmente vietnamitas, encontrados mortos na semana passada num camião em Inglaterra.

Guterres afirmou durante uma conferência de imprensa em Banguecoque, durante a cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), que se celebra até segunda-feira, com os líderes do bloco, assim como a China, Japão e Índia, entre outros.

O secretário-geral, que participou em Banguecoque na reunião bilateral ASEAN-ONU, destacou a necessidade de organizar a migração para que seja legal e deixar assim sem "negócio" as redes de tráfico de pessoas.