António Vitorino, um dos mais influentes da política portuguesa agora à frente da OIM

Por Lusa | 15:16

O português António Vitorino, 61 anos, eleito hoje diretor-geral da Organização Internacional das Migrações (OIM), uma nova etapa de uma carreira política de grande relevo, com ligações ao atual secretário-geral da ONU, o também português António Guterres.

O advogado, político, consultor empresarial, comentador, é hoje considerado uma das figuras mais influentes da elite política portuguesa, e quem uma vez disse de si próprio ser "aquilo que fiz".

Natural de Lisboa, a entrada na atividade política deu-se quando era estudante no liceu Camões, aderindo à Juventude Socialista (JS), mas os ventos do Processo Revolucionário em Curso (PREC) radicalizaram então as suas posições.