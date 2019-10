Antropóloga diz que hotel português no Brasil poderá destruir fonte de sustento indígena

A antropóloga portuguesa Susana Viegas, coordenadora da demarcação das terras indígenas que o Vila Galé pretende ocupar com um 'resort', afirmou hoje à Lusa que aquela construção poderá destruir uma das maiores fontes de sustento da comunidade nativa.

Em causa está a edificação, por parte do grupo hoteleiro português, de um hotel de luxo numa área de mangue - ecossistema costeiro e húmido presente em zonas tropicais e subtropicais -, onde o povo indígena Tupinambá de Olivença coleta crustáceos.

Apesar do Vila Galé garantir que "não existem indígenas" na zona onde pretende instalar o hotel, no estado da Bahia, Susana Viegas frisa que há vasta documentação que comprova a importância daquele ecossistema para as comunidades em questão.