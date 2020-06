Antunes Fernandes preside ao Arsenal do Alfeite e Marco Costa Ferreira à idD

José Miguel Antunes Fernandes é o nome proposto para a presidência do Arsenal do Alfeite e Marco Costa Ferreira é o escolhido para presidir à idD - Plataforma das Indústrias de Defesa Nacionais, anunciou hoje o Governo.

Além de José Miguel Antunes Fernandes na presidência, a administração do Arsenal do Alfeite terá dois vogais, Maria José Gomes Monteiro Jesus de Almeida e José Luís Serra Rodrigues, segundo um comunicado do Ministério da Defesa.

Na idD, a nova 'holding' da Defesa, além de Marco Costa Ferreira, entram para o conselho de administração três vogais, Catarina Sofia Castanheira Nunes, Maria José Gomes Monteiro Jesus de Almeida e Paulo Alexandre Jacob dos Santos Santana.