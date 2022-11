A apanha de cogumelos silvestres, uma das atividades mais conhecidas do nordeste transmontano, ganha cada vez mais fama na gastronomia portuguesa.Com a chegada das primeiras chuvas, os cogumelos silvestres tornam-se alvo ainda de maior procura, no entanto é necessário ter cuidado na hora da colheita já que as espécies venenosas podem originar acidentes fatais.

Apesar de a seca ter atrasado o aparecimento destes cogumelos, estes podem ser apanhados em florestas e pinhais.