APE abre ciclo "Sinais de Fogo" para homenagear Jorge de Sena no seu centenário

O centenário do nascimento de Jorge de Sena é assinalado a partir de hoje, pela Associação Portuguesa de Escritores (APE), em Lisboa, com um debate, uma mesa redonda e a projeção do filme "Sinais de Fogo", inspirado na obra homónima.

Para homenagear o poeta, ficcionista, dramaturgo, ensaísta, crítico e professor universitário, nascido em novembro de 1919, foi organizado o ciclo "Sinais de Sena", coordenado pelo escritor Luís Machado, que se inicia hoje com um debate, pelas 18:00, na Biblioteca Palácio Galveias, em Lisboa.

Esta sessão, subordinada ao tema "O Livro e o Filme", conta com a participação de José Manuel Mendes, presidente da APE, do coordenador do ciclo, Luís Machado, e do cineasta Luís Filipe Rocha, que dirigiu o filme "Sinais de Fogo", a partir do romance, e o documentário "Sinais de Sena", sobre o escritor.