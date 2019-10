Apelo a greve geral na Bolívia, 'vice' do tribunal eleitoral renuncia

O vice-presidente do tribunal eleitoral da Bolívia renunciou ao cargo na sequência da controversa contagem de votos das eleições de domingo, no mesmo dia que foi lançado um apelo a uma greve geral.

A decisão do 'número dois' do Supremo Tribunal Eleitoral Boliviano (TSE) e o apelo para uma greve geral no país surgem num momento em que se aguarda o anúncio oficial da vitória do chefe de Estado Evo Morales na primeira volta das eleições presidenciais, após um processo de contagem dos votos criticada pela comunidade internacional e que motivou atos de violência em várias cidades do país.

A renúncia de Antonio Costas é explicada numa carta que o próprio enviou ao vice-presidente boliviano cessante, Álvaro Garcia Linera, também presidente do Congresso e responsável pela indicação dos membros do TSE.