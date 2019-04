APIT defende que proposta de revisão das carreiras "reafirma erros e omissões"

Por Lusa | 20:36

A Associação Sindical dos Profissionais da Inspeção Tributária e Aduaneira (APIT) defendeu que a proposta de revisão das carreiras, que foi aprovada na generalidade em Conselho de Ministros, "reafirma erros e omissões".

"A proposta agora apresentada para análise revela algumas novidades quando comparada com a versão inicial para discussão, mas reafirma erros e omissões, revelando seriamente que permanece um óbvio e (quiçá) deliberado desconhecimento da prática e da realidade da AT [Autoridade Tributária], quer nas funções, quer na forma como as mesmas são executadas", disse, em comunicado, a associação.

Para a APIT, esta proposta apresenta soluções, como designações e suplementos, que "são prejudiciais para o presente e para o futuro de todos os trabalhadores da Autoridade Tributária" (AT).