Aprovada alteração ao regulamento interno do Conselho Nacional do PSD

Por Lusa | 03:12

O presidente da mesa do Conselho Nacional do PSD anunciou hoje a aprovação da alteração ao regulamento interno do órgão, que acaba com o voto secreto para sufragar moções de censura ou de confiança, listas de candidatos e programas eleitorais.

"A proposta de alteração foi aprovada com dois votos contra, nenhuma abstenção", afirmou Paulo Mota Pinto, no final do segundo Conselho Nacional do partido, realizado em Viana do Castelo.

Questionado pelos jornalistas, Paulo Mota Pinto adiantou que a proposta foi aprovada com "cerca de 90 votos favoráveis".