Aprovada recomendação para Governo auxiliar municípios em matéria de habitação social

A recomendação ao Governo para "dotar" de instrumentos legais e financeiros os municípios em projetos de renda acessível, apresentada pelo movimento do presidente da Câmara do Porto, foi aprovada com 15 abstenções da CDU e do PS.

O documento aprovado esta quarta-feira na sessão extraordinária da Assembleia Municipal do Porto mereceu os votos favoráveis do PAN, PSD, CDU e BE.

Numa sessão dedicada, por proposta do Bloco de Esquerda (BE), às políticas públicas da habitação no município do Porto, o grupo 'Porto, o Nosso Partido' recomenda que o Governo "dote" de instrumentos e financiamento "não inferior a 50%" os municípios que estão disponíveis para fazer projetos de renda acessível.