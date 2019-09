Aprovada recomendação para restaurar Casa de Chá no Parque da Pasteleira no Porto

A Assembleia Municipal do Porto aprovou, por unanimidade, uma recomendação da CDU para que a câmara adote as medidas necessárias para a recuperação do edifício da Casa de Chá, no Parque da Pasteleira.

O documento aprovado na segunda-feira na sessão ordinária da Assembleia Municipal do Porto mereceu os votos favoráveis de todos os grupos municipais.

Durante a discussão da proposta, o deputado Rui Sá da CDU referiu que desde a construção, esta Casa de Chá, que é envolvente ao lago do Parque da Pasteleira, "nunca funcionou como tal, apesar de se terem efetuado concursos públicos para a sua atribuição e selecionados concorrentes".