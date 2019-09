Aprovada recomendação para tornar públicas análises a resíduos das ETAR do Porto

A Assembleia Municipal do Porto aprovou por unanimidade, esta segunda-feira, a recomendação do partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN) que propõe tornar públicas as análises da qualidade dos resíduos liberados pelas estações de tratamentos de água residuais (ETAR).

O documento, intitulado 'Pelos rios e ribeiras da cidade do Porto', apresentado esta segunda-feira durante a reunião ordinária da Assembleia Municipal do Porto, foi votado em dois pontos distintos.

No primeiro ponto de discussão, e aprovado por todos os grupos municipais, o PAN propõe que a Câmara Municipal do Porto interpele junte da empresa municipal Águas do Porto para que torne públicas as análises da qualidade dos efluentes (resíduos provenientes da atividade humana) liberados pelas ETAR.