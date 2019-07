Aprovado sistema de voto eletrónico para as próximas eleições da Ordem dos Advogados

O sistema de voto eletrónico para as próximas eleições dos órgãos da Ordem dos Advogados (OA), em novembro, foi aprovado hoje em assembleia geral por 988 votos a favor e 757 contra.

Em declarações à Lusa, o bastonário da OA, Guilherme Figueiredo, manifestou a sua satisfação com a aprovação, depois de uma "discussão muito boa", e mostrou-se "convicto de que o sistema de voto eletrónico é o melhor para a advocacia portuguesa, para os advogados e para a Ordem dos Advogados", porque, entre outros, "é mais transparente, mais fácil e tem custos menores".

"Vamos começar desde já a trabalhar no novo regulamento eleitoral, que inclui o voto eletrónico. Temos vindo a preparar exaustivamente este processo desde fevereiro de 2018. As questões técnicas para a eleição de novembro estão pensadas desde o início do ano e temos propostas credíveis que respondem às exigências colocadas no prazo de conclusão definido", refere o bastonário, segundo um comunicado da OA.