AR aprova alterações ao regime das Sociedades de Investimento Imobiliário

Os deputados aprovaram hoje, em votação final global, alterações ao regime das Sociedades de Investimento e Gestão Imobiliária para que a sua procura de imóveis não reduza a oferta de arrendamento e seja limitado o uso de vantagens fiscais.

O diploma foi aprovado com votos favoráveis de PS, PSD e CDS-PP, contra de Bloco de Esquerda e PCP e a abstenção do PAN e do deputado não inscrito, Paulo Trigo Pereira.

Em causa estão várias alterações propostas pelo PS e pelo PSD ao decreto-lei que criou as Sociedades de Investimento e Gestão Imobiliária (SIGI), que surgiram depois de o BE e do PCP terem avançado com pedidos de apreciação parlamentar com vista à cessação deste diploma do Governo.