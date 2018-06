AR aprova projeto de lei do PAN para sistema de incentivo e depósito de embalagens

Por Lusa | 14:53

O parlamento aprovou hoje, na generalidade, um projeto de lei do PAN com o objetivo de implementar um sistema de incentivo e depósito de embalagens de bebidas de plástico, vidro e alumínio, tendo-se abstido apenas PCP e PEV.

O projeto de lei do PAN, que teve votos a favor das restantes bancadas, baixa agora ao trabalho de especialidade na 11.ª comissão parlamentar, a de Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação.

Destino diferente teve o projeto de lei apresentado pelo BE, que propunha criar um sistema de depósito, devolução e retorno de embalagens de bebida (tara recuperável) e o respetivo sistema de recolha de recolha mediante incentivo, tendo sido chumbado com os votos contra do PS, a abstenção de PSD, CDS-PP e PCP e votos a favor de BE, PEV e PAN.