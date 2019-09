Arábia Saudita com capacidade para responder a ataque de drones - Príncipe herdeiro

O príncipe herdeiro da Arábia Saudita disse hoje que o seu país tinha "vontade e capacidade" para responder ao ataque com drones dos rebeldes Huthis a duas grandes instalações de petróleo.

"O reino tem vontade e capacidade de enfrentar e responder a este ataque terrorista", disse o príncipe Mohammed bin Salman, numa conversa telefónica com o Presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, segundo a agência oficial da Arábia Saudita.

Um ataque com drones já reivindicado pelos rebeldes iemenitas Huthis provocou hoje incêndios em duas instalações petrolíferas do gigante saudita Aramco, no leste da Arábia Saudita.